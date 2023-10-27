В Кишиневе проходит ярмарка пчеловодов

Ярмарка пчеловода проходит в сквере Театра оперы и балета в столице. Производители утверждают, что в этом году они собрали больше пчелиного мёда, но цены на него относительно низкие, а себестоимость производства выросла.
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