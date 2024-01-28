Глава ГУР - о крушении ИЛ-76

Ни российская, ни украинская сторона не может до конца ответить, что произошло во время катастрофы самолета Ил-76 в Белгородской области, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.
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