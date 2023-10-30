Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Пекин с рабочим визитом, сообщили в Минобороны РФ. В ходе рабочего визита в КНР он примет участие в X Сяншаньском форуме по безопасности, который открылся 29 октября.
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