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FiNE NEWS

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В МИД прокомментировали трактовку слов Захаровой о требованиях Устава ЮНЕСКО

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикации, в которых слова официального представителя МИД Марии Захаровой о требованиях Устава ЮНЕСКО были вырваны из контекста и использованы для дискредитации позиции Москвы.

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