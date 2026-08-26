В Министерстве иностранных дел России прокомментировали публикации, в которых слова официального представителя МИД Марии Захаровой о требованиях Устава ЮНЕСКО были вырваны из контекста и использованы для дискредитации позиции Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии