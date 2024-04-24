Операция «Паспорт»: Зеленский выманивает украинских мужчин из-за рубежа

Украинские консульства перестали обслуживать мужчин, у которых нет военного билета. В среду, 24 апреля, правительство Украины своим постановлением полностью запретило выдавать паспорта и загранпаспорта военнообязанным за границей.
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