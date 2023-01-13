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Глава крымского парламента Константинов призвал новые регионы РФ выставить претензии Киеву и Западу из-за обстрелов

Глава крымского парламента Константинов призвал новые регионы РФ выставить претензии Киеву и Западу из-за обстрелов

Глава крымского парламента Владимир Константинов в пятницу призвал новые субъекты Российской Федерации выставить Киеву и Западу претензии по восстановлению инфраструктуры, разрушенной в результате атак.

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