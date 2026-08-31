В Казани за купальный сезон на воде погибли девять человек

В Казани за купальный сезон 2026 года на воде погибли девять человек — столько же, сколько годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020-м.
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