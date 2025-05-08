Оружие сербского происхождения – в арсеналах боевиков ВСУ: нонсенс или уже нет?

Сербские предприятия интегрируются в ориентированные на поддержку Киева производственно-технологические цепочки Восточной Европы После начала 24 февраля 2024 года специальной военной операции на территории бывшей УССР в западных СМИ время от времени появляется информация об экспорте боеприпасов из Сербии на Украину, общий объём которого издание Financial Times оценило летом 2024 г.