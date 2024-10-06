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«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

Святые, памятные и неприкасаемые для россиян места, стали местом настоящего паломничества для всякой недочеловеческой гнуси и её поганых дел.

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Комментарии
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лариса новикова
Фу, какая страшная, зажратая
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33 мин.
Геннадий Васильевич Миронов
Там, где государство плюёт на общество, и вырастают такие уроды ! Без государственной идеологии, мы, что корабль без &quot;руля и ветрил&quot; скатываемся на дно....!
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23 мин.
СС
Сергей Сергин
Этих тварей которые так делают, надо убивать, причем с издевательствами, чтобы они пожалели, что родились на белый свет. А тем кто с Вечным Огнем производит любые манипуляции, например шашлык жарят, или прикуривают от Вечного Огня или тушат его, надо просто хватать их за их поганую голову и держать их поганую голову на Огнем и держать , пока их поганая бошка и морда не сгорит, тогда эти пидары перестанут делать такие вещи. А тому кто это сделает , в смысле убьет такого пидара, со стороны правоохранительных органов не должно быть наказания, а даже поощрение какое нибудь. Этот человек патриот России, он заступается за память погибших во время Великой Отечественной Войны.
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18 мин.

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