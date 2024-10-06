«Эй, чучело!»: Голая девка в татуировках осквернила памятник ВОВ - Танк «Т-34». Почему всякая шваль лезет к нашим Святыням?

СС

Сергей Сергин

Этих тварей которые так делают, надо убивать, причем с издевательствами, чтобы они пожалели, что родились на белый свет. А тем кто с Вечным Огнем производит любые манипуляции, например шашлык жарят, или прикуривают от Вечного Огня или тушат его, надо просто хватать их за их поганую голову и держать их поганую голову на Огнем и держать , пока их поганая бошка и морда не сгорит, тогда эти пидары перестанут делать такие вещи. А тому кто это сделает , в смысле убьет такого пидара, со стороны правоохранительных органов не должно быть наказания, а даже поощрение какое нибудь. Этот человек патриот России, он заступается за память погибших во время Великой Отечественной Войны.