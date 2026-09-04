Усик: чемпионский пояс снят, начинается политический бой. Как украинский боксёр готовится к новой арене власти Елена ГалицкаяАлександр Усик всю жизнь выходил на ринг против соперников, которых считали неудобными и опасными.
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