"За что?!" - Парней угрозами заставили извиниться за флаг Российской Империи. Поплавская негодует, Бастрыкин вступился

Alex Nемо

Вот именно поэтому и прав депутат Матвеев выступивший за официальную отмену любых национальных автономий и республик в составе РФ. Только федеральные округи с губернаторами во главе. Губернаторами НАЗНАЧАЕМЫМИ из Москвы, лично президентом РФ, чтобы не было вопросов. Любая диаспора это угроза безопасности России! Тот, кто этого не понимает в государственных коридорах, должен находится далеко от государственных должностей, например на должностях сменного мастера (при наличии соответствующего образования) и не выше, если построят достаточно предприятий 24 часового цикла, ну например металлургических, цементных, кирпичных или ЖБК предприятий. Ну а если таких мест недостаточно - рабочие руки всегда нужны на сборке например беспилотников или вязке маскировочных сетей.