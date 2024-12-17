Медвежий угол
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Медвежий угол

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"За что?!" - Парней угрозами заставили извиниться за флаг Российской Империи. Поплавская негодует, Бастрыкин вступился

"За что?!" - Парней угрозами заставили извиниться за флаг Российской Империи. Поплавская негодует, Бастрыкин вступился

Националисты в Башкирии под угрозой расправы заставили извиниться местных парней за то, что те сфотографировались с флагом Российской Империи и надписью "Мы русские, с нами Богъ".

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот именно поэтому и прав депутат Матвеев выступивший за официальную отмену любых национальных автономий и республик в составе РФ. Только федеральные округи с губернаторами во главе. Губернаторами НАЗНАЧАЕМЫМИ из Москвы, лично президентом РФ, чтобы не было вопросов. Любая диаспора это угроза безопасности России! Тот, кто этого не понимает в государственных коридорах, должен находится далеко от государственных должностей, например на должностях сменного мастера (при наличии соответствующего образования) и не выше, если построят достаточно предприятий 24 часового цикла, ну например металлургических, цементных, кирпичных или ЖБК предприятий. Ну а если таких мест недостаточно - рабочие руки всегда нужны на сборке например беспилотников или вязке маскировочных сетей.
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2 час.
Аршак Меликджанян
как не хватает Меркадера с его ледорубом.
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2 час.
Андрей Павлов
Не заметил. Нам при засильи мигрантов ещё интернационализма не хватало.. И считаю, что как раз национализма нам очень не хватает.
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1 час.

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