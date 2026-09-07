«Локомотив» готов расстаться с пятью игроками до закрытия трансферного окна

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» до конца трансферного окна готов расстаться с защитниками Кристианом Рамиресом, Егором Погостновым, полузащитниками Лукасом Верой, Михаилом Щетининым и нападающим Русланом Мялковским.
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