На "Розе Хутор" мужчина шваброй натирал тросы канатной дороги

Сотрудника горнолыжного курорта, обслуживающего канатку в экстремальных условиях, сняли на видео.Сотрудник "Роза Хутор" шваброй натирал стальные тросы канатной дороги, стоя на дрезине, приделанной к кабине фуникулёра.
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