Ксения: "Сноубордисты – самые добрые и отзывчивые спортсмены на горе"

Автор: Ксения Вид спорта: сноубординг Любимый зимний вид спорта – это сноубординг! Сноубордисты – самые добрые и отзывчивые спортсмены на горе! Как участвовать Занимаетесь спортом? Присылайте свои истории и фотографии (а также по желанию – видео) с тренировок и любых спортивных активностей на адрес sport@metronews.