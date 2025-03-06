Ксения: "Сноубордисты – самые добрые и отзывчивые спортсмены на горе"

Автор: Ксения Вид спорта: сноубординг Любимый зимний вид спорта – это сноубординг! Сноубордисты – самые добрые и отзывчивые спортсмены на горе! Как участвовать Занимаетесь спортом? Присылайте свои истории и фотографии (а также по желанию – видео) с тренировок и любых спортивных активностей на адрес sport@metronews.
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