Шеф Пентагона заявил о готовности ВСУ к боевым действиям в зимний период

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге в Киеве в понедельник, 20 ноября, заявил, что украинцы готовы к боевым действиям в холодный период, поскольку в пакет помощи Киеву от Пентагона войдет зимнее снаряжение, – сообщают украинские СМИ.