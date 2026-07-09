Около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области планируется установить около 7000 дорожных знаков. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил представитель регионального минтранса Кирилл Шевяков на пресс-конференции в НОИЦ, посвящённой старту социальной кампании «Продвижение безопасности».