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Нижегородская правда

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Около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области

Около 7 тысяч дорожных знаков установят в этом году в Нижегородской области

В этом году в Нижегородской области планируется установить около 7000 дорожных знаков. Об этом сегодня, 9 июля, сообщил представитель регионального минтранса Кирилл Шевяков на пресс-конференции в НОИЦ, посвящённой старту социальной кампании «Продвижение безопасности».

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