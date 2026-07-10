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Газета.ру

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Легенда ЦСКА Масалитин Францию или Испанию победителем ЧМ-2026

Легенда ЦСКА Масалитин Францию или Испанию победителем ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что победителем чемпионата мира по футболу станет сильнейшая команда, которая сыграет в полуфинальной паре мундиаля с участием сборной Франции.

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