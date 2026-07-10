Легенда ЦСКА Масалитин Францию или Испанию победителем ЧМ-2026

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью "Газете.Ru" заявил, что победителем чемпионата мира по футболу станет сильнейшая команда, которая сыграет в полуфинальной паре мундиаля с участием сборной Франции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии