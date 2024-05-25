ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Власти США объявили о передаче киевскому режиму очередного пакета вооружений в тот день, когда Москва в очередной раз подтвердила свою готовность к проведению с Украиной мирных переговоров.
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