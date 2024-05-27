Sky News: Си Цзиньпин не поедет в Швейцарию по призыву Зеленского

Записанное в Харькове видеоприглашение Владимира Зеленского не заставит президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции по Украине, пишет обозреватель Sky News Джон Спаркс.
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