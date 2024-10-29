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Россияне бросились покупать ювелирные украшения

Россияне бросились покупать ювелирные украшения

В России растет спрос на ювелирные украшения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) Оказалось, что за полгода общий вес проданных в России ювелирных украшений составил 17,2 тонны.

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