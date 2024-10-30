Юнипро отчиталась о росте прибыли на 33% по итогам девяти месяцев 2024 года Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за период с января по октябрь составила 31,6 млрд рублей, выручка - 98,8 млрд рублей.
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Юнипро отчиталась о росте прибыли на 33% по итогам девяти месяцев 2024 года Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по РСБУ за период с января по октябрь составила 31,6 млрд рублей, выручка - 98,8 млрд рублей.
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