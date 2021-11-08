Внутренний фронт России, - для чего нам столько силовиков, с кем воюем? А кто работать будет?

Темы дняПолитикаВнутренний фронт России, - для чего нам столько силовиков, с кем воюем? А кто работать будет? автор - Взгляд в глубину веков 💬 ."несомненно, внутренние силовые структуры нужны, и полиция, и ФСИН, и ФСБ.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановЯвно автор сам то не работает , а любитель балаболить!!Валентин Поляков+1.000.000.000!!!Валерий КаулинРаботать будут мигранты, по крайней мере по мысли власти. Полицаи будут охранять покой властьимущих. "Идеальная" страна!Валерий ПашнинАвтор, а Вы сравните что было 100 лет назад и сейчас. Немного про сегодня, современная война может произойти в любом месте, а не только на границе. Далее, сколько на земле появилось террористических организаций, сколько недругов у нас и как они расположились вокруг России. И нельзя, в связи со сложной обстановкой, отбрасывать и пятую колонну и наличие большого числа мигрантов внутри страны. А в стране всегда должно быть спокойствие и порядок.Василий Овчинниковинтересно, а что произвел и чем занимается авто????Леонид ВасиленкоАвтору заказали хню.Он и рад жопу рвать . А силовики нудны для вправления мозгов шелупони в первую очередь.Валентин ПоляковДа уж, сам автор как-то работать не особенно настроен, как можно понять, там, куда направляет других, причём исключительно мужчин почему-то? Вроде бы женщины это не такой же трудовой ресурс, что наглядно подтвердилось войнами! Да и в силовых структурах женщины служат. Что касаемо сравнений численности «силовиков», то численность не имеет такого значения как эффективность применения, а она напрямую зависит от политической воли тех, кто контролирует или намеревается контролировать политическую ситуацию в государстве: поэтому события в Новочеркасске в июне 1962-го и вокруг БД в августе 1991-го это две большие разницы!WWaleryВ Царское время на каждом перекрестке квартальные стояли, а в центре городовой... да не один. Кроме того на сектора поделенные приходы с ПОПами - политическими осведомителями полиции. В США 17 служб охраны порядка и государственной безопасности! А у нас всего-то один участковый на 1000 граждан и то не везде. Не поэтому подать заявление в полицию проблематично - некому разбираться.Владимир ФердманТак у н6ас кругом американские шпионы. От них надо охранять народ.НАНаталья АндросоваА народ никто и не спрашиваетИнгерман Ланскаяв совке мурок стоял на каждом углу, да по территории в бобиках десятки шастали - "мало" их было, а ноне - полгорода обойдёшь и ниодного мента не встретишь - Ух, расплодились!!!Ингерман Ланскаястатейку сляпал явно дилетант , если он и чопиков в силовики причислил..... а может и не дилетант, а экс-совок или камуноид , которые врут как дышатВалерий ФедосеевОбиженка, либераст - прозаик крапал, 20% правды, остальное брехня.Комментировать
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