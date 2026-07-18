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stroimdom21

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Как сохранить чеснок в квартире свежим до весны: мой личный опыт и рабочие методы

Как сохранить чеснок в квартире свежим до весны: мой личный опыт и рабочие методы

Каждый год, собирая урожай или закупая чеснок на рынке, я сталкиваюсь с одной и той же дилеммой. Вроде бы головки отборные, крепкие, сухие, но проходит пара месяцев, и начинается драма: зубчики сморщиваются, выпускают зеленые стрелки или, что еще хуже, покрываются подозрительным налетом.

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