Как сохранить чеснок в квартире свежим до весны: мой личный опыт и рабочие методы

Каждый год, собирая урожай или закупая чеснок на рынке, я сталкиваюсь с одной и той же дилеммой. Вроде бы головки отборные, крепкие, сухие, но проходит пара месяцев, и начинается драма: зубчики сморщиваются, выпускают зеленые стрелки или, что еще хуже, покрываются подозрительным налетом.