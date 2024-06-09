Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи угрожал ему примером покушения на главу кабинета министров Словакии Роберта Фицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии