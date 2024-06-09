Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 434 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Я это читал неоднократно. Это любимое ругательство тупых и безграмотных.ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...
  • Александр
    Один стихи писал когда за спиной всё разворовывали, другой начальнику развлекухи устраивал. Остальные - обустраивалис..."ОФИЦЕРОВ НАТО НА...
  • Ваша Светлость
    Жыдо-чухонец, ты жалок.ВАШИНГТОН ПРЕДЪЯВ...

Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер Грузии Кобахидзе готов доказать, что еврокомиссар угрожал ему покушением

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что готов предоставить доказательства того, что еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи угрожал ему примером покушения на главу кабинета министров Словакии Роберта Фицо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Все видят,что ЕС преступный союз ,а пахан старый маразматик из Штатов!
Ответить
15 час.
Eduard
Грузины молодцы!
Ответить
15 час.
Vladimir Soukhatchev
Да ну, я не верю в то, что у Ираклия Кобахидзе есть 6 (шесть) яиц, как на картинке! А если таки да, то это действительно Мужик!!! Грузинам, наконец-то, повезло!!!
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх