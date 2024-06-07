Трейлер «Пока-пока, Земля»: девушка с большим мечом в мире животных, которую рисовали авторы Final Fantasy и Stellar BladeВышел главный трейлер аниме «Пока-пока, Земля» (Bye Bye, Earth) — истории про могучего воина Белль Лаблак, единственного человека без когтей, клыков и шерсти в мире антропоморфных зверей.