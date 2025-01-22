В ГД предложили проводить медосвидетельствование мигрантов только в госклиниках

Глава комитета Государственной думы России по охране здоровья Сергей Леонов предложил запретить проводить в частных клиниках обязательное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на ВИЧ-инфекцию.
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