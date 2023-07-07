Заноза

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Александр Роджерс . Невоенный анализ-32. Пришлите больше всего

Александр Роджерс . Невоенный анализ-32. Пришлите больше всего

За цэ скакав майданТрадиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
&quot;Странно, что Зеленский пока не требует «Пришлите нам больше украинцев, эти заканчиваются». Или требует, но непублично?&quot; А ведь требует! И шлют -  бешенцев из европы, разве не это самое?
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9 час.
ктотутнаменябатонкрошит мимопроходила
аха)))в болгарии украинци прямо сразу на взлетную полосу выбежали!в вышиванках и знаменах))). на майбахах и лексусах готовы ехать....
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9 час.
МM
Мария Mazurina
Памятники на могилах погибших укров очень даже не бюджетные. Откуда деньги, а?
Ответить
3 мин.

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