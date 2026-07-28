Никаких укладок и вытягиваний: орловчанки выбирают стрижки, которые сами держат форму

Что делают те, у кого причёска выглядит круто, даже когда они просто вышли за хлебом? Не гадали, не спрашивали у московских стилистов — пошли к своему, орловскому мастеру Елене Соколкиной, мастеру-колористу со стажем более 20 лет.
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