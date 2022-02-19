Подборка анекдотов из разряда " одесский юмор".

Сара вернулась из санатория и по показаниям электросчетчика сразу вычислила, сколько раз Яша не ночевал дома! *** Фотоколлаж автора статьи - Циля Моисеевна, шо имеете сказать за причины развода? Муж мало зарабатывает? По дому не помогает? Может, с детьми не занимается? Или, стесняюсь спросить, не устраивает Вас как женщину? - Ой, шо Ви, Ваша честь! Всё это Изя делает! Но Ви бы видели, с каким лицом! *** - Рабинович, как бы Вы описали свою жизнь в двух словах? - За шо??! *** – Бабушка, а в советские времена были еврейские радиопередачи? – Да, например «Пионерская зорька».