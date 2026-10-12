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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Во время ЧМ больше всех в соцсетях оскорбляли игроков Франции, англичане – на 2-м месте. Расистские комментарии чаще всех писали аргентинцы

ФИФА опубликовала результаты анализа сообщений, публиковавшихся во время чемпионата мира по футболу. В ходе турнира в автоматическом режиме было просканировано более 17 миллионов постов и комментариев, из которых 477 тысяч были направлены на проверку специалистам Службы защиты в социальных сетях, 240 тысяч – подтверждены как оскорбительные.

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