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Регионы России

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Саратовский филиал "Ситематик" закупает контейнеры для твердых бытовых отходов

Саратовский филиал "Ситематик" закупает контейнеры для твердых бытовых отходов

В Саратовской области продолжает развиваться система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

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