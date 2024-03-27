Заявления о возможности нападения России на Польшу или Прибалтику - это абсолютная чушь. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе беседы с военными летчиками.
Путин счел чушью заявления о возможности нападения России на Польшу
Комментарии
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АА
Андрей Алферов
В.Путин прав, мы не собираемся воевать с НАТО. А вот США с НАТО уже ведут войну с нами. Из текста видно, что бюджеты не сопоставимы и в такой войне мы заведомо проигрываем. Но,Россия не может проиграть, поэтому нужна новая военная доктрина, где мы достигнем равной и неделимой безопасности с США. При СССР было взаимное нацеливание стратегического ЯО оружия. Работало до 1994 ,пока Ельцин не убрал полетные задания на территорию США.
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