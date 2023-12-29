США вывели десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

Соединенные Штаты Америки вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из акватории Красного моря и перевели их в Восточное Средиземноморье, сообщается 29 декабря на сайте Военно-морских сил США в Европе и Африке.
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