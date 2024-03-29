Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новые подробности о рухнувшем в Балтиморе мосте и погубившем его контейнеровозе.

Новые подробности о рухнувшем в Балтиморе мосте и погубившем его контейнеровозе.

Использованы материалы с сайтов Military.com и CNN. И хотя Дональд Фредович заклеймил CNN как мастеров "фейкньюс", вряд ли они осмелились искажать сообщения NTSB - ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​Национального совета по безопасности на транспорте, федерального агентства, которому Конгресс поручил расследовать все происшествия в гражданской авиации в США, а также аналогичные события на всех других видах транспорта.

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Алексадр Вовк-Михайлов
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