Новые подробности о рухнувшем в Балтиморе мосте и погубившем его контейнеровозе.

Использованы материалы с сайтов Military.com и CNN. И хотя Дональд Фредович заклеймил CNN как мастеров "фейкньюс", вряд ли они осмелились искажать сообщения NTSB - ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​Национального совета по безопасности на транспорте, федерального агентства, которому Конгресс поручил расследовать все происшествия в гражданской авиации в США, а также аналогичные события на всех других видах транспорта.