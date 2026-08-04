Зеленский разрешил бывшим заключенным работать в ТЦК

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, проходящим службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), переводиться на службу в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).
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