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Газета.ру

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Зеленский разрешил бывшим заключенным работать в ТЦК

Зеленский разрешил бывшим заключенным работать в ТЦК

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет бывшим заключенным, проходящим службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ), переводиться на службу в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов).

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