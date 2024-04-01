Патрушев: удаление России с карты мира остается целью коллективного Запада

Ослабление России как экономического и политического конкурента, а в дальнейшем ее удаление с политической карты мира путем расчленения являются многолетними стратегическими целями Вашингтона, Лондона и подконтрольных им стран Запада.
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