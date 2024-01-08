Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о контроле над микоплазменной инфекцией в РФ

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением микоплазменной пневмонии в РФ находится под контролем, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии