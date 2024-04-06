Хельмут Марко: О переходе Ферстаппена в Mercedes спросите Вольфа

Хельмут Марко: О переходе Ферстаппена в Mercedes спросите ВольфаGetty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что потенциальный переход Макса Ферстаппена зависит от руководителя Mercedes Тото Вольфа.
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