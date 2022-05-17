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Samsung откажется от Snapdragon и Exynos: компания созаёт совершенно новую линейку SoC для флагманских смартфонов

Samsung откажется от Snapdragon и Exynos: компания созаёт совершенно новую линейку SoC для флагманских смартфонов

Компания Samsung разрабатывает новую однокристальную систему специально для линейки флагманских смартфонов Galaxy S, которая выйдет только в 2025 году.

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