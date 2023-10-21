В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае обсудили динамику Индекса административного давления: проверки сокращаются, профилактика растёт

Очередное совещание по вопросу Индекса административного давления состоялось в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае с участием краевой прокуратуры и представителей контрольно-надзорных органов края.
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