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Продукты для женского здоровья: врач-диетолог Орлова рассказала, как разнообразить свой рацион

Продукты для женского здоровья: врач-диетолог Орлова рассказала, как разнообразить свой рацион

Женщинам и мужчинам необходимо обращать внимание на разные продукты во время подбора своего рациона. Врач-диетолог Екатерина Орлова рассказала, какая еда может помочь девушкам сохранить молодость и заряд бодрости, передала «Вечерняя Москва».

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