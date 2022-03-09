Продукты для женского здоровья: врач-диетолог Орлова рассказала, как разнообразить свой рацион

Женщинам и мужчинам необходимо обращать внимание на разные продукты во время подбора своего рациона. Врач-диетолог Екатерина Орлова рассказала, какая еда может помочь девушкам сохранить молодость и заряд бодрости, передала «Вечерняя Москва».