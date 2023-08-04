СБУ публикует кадры удара по большому десантному кораблю ВМФ РФ

А кого тогда после Победы Народ судить будет?

Бред сивой кобылы.Вода как зеркало,видимость отличная,наверняка в работе РЛС, и боевой корабль подпускает к себе надводную тихоходную цель?Кто нибудь служил на флоте?

Валерий Шаронов

как в анекдоте.....где же мы эту араву хоронить будем... победу ещё завоевать нужно а с нашим соплежуйским руководством это похоже будет очень не скоро.