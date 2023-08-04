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СБУ публикует кадры удара по большому десантному кораблю ВМФ РФ

СБУ публикует кадры удара по большому десантному кораблю ВМФ РФ

Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку морских дронов в бухте Новороссийска.

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Комментарии
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Сергей Другов
А кого тогда после Победы Народ судить будет?
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15 час.
Igor
Бред сивой кобылы.Вода как зеркало,видимость отличная,наверняка в работе РЛС, и боевой корабль подпускает к себе надводную тихоходную цель?Кто нибудь служил на флоте?
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15 час.
Валерий Шаронов
как в анекдоте.....где же мы эту араву хоронить будем... победу ещё завоевать нужно а с нашим соплежуйским руководством это похоже будет очень не скоро.
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12 час.

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