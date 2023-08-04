Служба безопасности Украины взяла на себя ответственность за атаку морских дронов в бухте Новороссийска.
СБУ публикует кадры удара по большому десантному кораблю ВМФ РФ
Комментарии
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Сергей Другов
А кого тогда после Победы Народ судить будет?
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15 час.
Igor
Бред сивой кобылы.Вода как зеркало,видимость отличная,наверняка в работе РЛС, и боевой корабль подпускает к себе надводную тихоходную цель?Кто нибудь служил на флоте?
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15 час.
Валерий Шаронов
как в анекдоте.....где же мы эту араву хоронить будем... победу ещё завоевать нужно а с нашим соплежуйским руководством это похоже будет очень не скоро.
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12 час.
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