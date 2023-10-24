В Челябинске за два месяца резко подорожали однокомнатные квартиры на «вторичке»

В Челябинске с августа 2023 года однокомнатные квартиры на вторичном рынке подорожали на 20%. К октябрю средняя цена квадратного метра в городе выросла на 15 тысяч 360 рублей, составив 84 тысячи 416 рублей за квадратный метр.