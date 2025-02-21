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Лента новостей Крыма

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План Стармера по размещению миротворческих войск на Украине публикует The Telegraph

План Стармера по размещению миротворческих войск на Украине публикует The Telegraph

План Стармера по размещению миротворческих войск на Украине публикует The Telegraph Премьер Британии Стармер предложит свой «мирный план» Трампу, детали:На Украину присылают 30-тысячный контингент миротворцев;миротворцы не идут на поле боя, а защищают стратегические города (Полтава, Днепр, Кривой … .

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