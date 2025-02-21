План Стармера по размещению миротворческих войск на Украине публикует The Telegraph Премьер Британии Стармер предложит свой «мирный план» Трампу, детали:На Украину присылают 30-тысячный контингент миротворцев;миротворцы не идут на поле боя, а защищают стратегические города (Полтава, Днепр, Кривой … .
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