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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серхио Юль о 20-м сезоне в «Реале»: «Моя цель помогать команде и быть примером для молодых игроков»

Капитан «Реала» Серхио Юль поделился ожиданиями от нового сезона. 38-летний баскетболист недавно продлил контракт на один год и готовится провести 20-й сезон в мадридском клубе.

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