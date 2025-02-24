Ямальское хозяйство наказали за неправильную ликвидацию последствий массового падежа оленей

Неправильное хранение и утилизацию останков 31 оленя выявлено в одном из ямальских хозяйств. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падёж 31 северного оленя, принадлежащих МОП «Ярсалинское».