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Ямальское хозяйство наказали за неправильную ликвидацию последствий массового падежа оленей

Ямальское хозяйство наказали за неправильную ликвидацию последствий массового падежа оленей

Неправильное хранение и утилизацию останков 31 оленя выявлено в одном из ямальских хозяйств. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в январе 2025 года на территории Надымского района произошел падёж 31 северного оленя, принадлежащих МОП «Ярсалинское».

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