Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывший генсек НАТО рассказал, что регулярно обедал с разведчиком из КГБ

Бывший генсек НАТО рассказал, что регулярно обедал с разведчиком из КГБ

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, покинувший свой пост на этой неделе, дал большое интервью Financial Times, в котором рассказал о контактах с советским разведчиком Борисом Кирилловым и заверил, что он не разболтал Москве ни одного секрета.

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