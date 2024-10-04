Бывший генсек НАТО рассказал, что регулярно обедал с разведчиком из КГБ

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг, покинувший свой пост на этой неделе, дал большое интервью Financial Times, в котором рассказал о контактах с советским разведчиком Борисом Кирилловым и заверил, что он не разболтал Москве ни одного секрета.
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