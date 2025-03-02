Майданов потребовал увеличить показ патриотических фильмов

Депутат Государственной думы и заслуженный артист России Денис Майданов выступил с предложением о повышении доли патриотического контента на российских телеканалах, особенно акцентируя потребность в показе таких фильмов не только в дни праздников.
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