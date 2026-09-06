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Неудачный маневр юной автоледи привел к гибели четырех человек на Кубани

Неудачный маневр юной автоледи привел к гибели четырех человек на Кубани

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Ночью 6 сентября в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП. Неудачный маневр молодой автоледи привел к серьезному столкновению двух легковушек, в результате чего погибли четыре человека.

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