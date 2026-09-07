Сокол
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Сокол

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Мэр Москвы выразил признательность нефтяникам и газовикам за профессионализм

Профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности стал поводом для обращения Сергея Собянина, который подчеркнул значимость отрасли для Москвы.

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